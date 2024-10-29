Trevisani: "Non mi stupirei se Kean quest'anno fa 12 goal e il prossimo 20, gli bastava un po' di amore"

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina e di Moise Kean all'interno del podcast "Fontana di Trevi" di Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:"A Kean è bastato dargli...

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina e di Moise Kean all'interno del podcast "Fontana di Trevi" di Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:

"A Kean è bastato dargli un po' di amore dentro e fuori dal campo, ha trovato un allenatore che stravede per lui e che il primo giocatore che ha chiesto quando è attivato a Firenze è stato Moise Kean che lo ha messo al centro dell'attacco della Fiorentina, cosa che non gli era mai successa. Perché al PSG è stato messo sulla fascia, alla Juve veniva considerato il quarto attaccante e preso più per i ritardi che ogni tanto faceva che per come era a giocare. Moise Kean è sicuramente un ragazzo che ti fa disperare, che ogni tanto si è mangiato dei goal e non ha sempre avuto comportamenti irreprensibili ma è un giocatore forte.

Quando si analizza un calciatore bisogna ricordarsi non solo del carattere perché i calciatori sono ragazzi, questo ha esordito in Serie A a 16 anni e quest'anno fa il titolare cosa che non aveva mai fatto e con la fiducia di tutti non può non stare in Nazionale. Anche quando non segna c'ha una cazzimma, una fame che anche se non ha la giocata magari ti deborda nell'1vs1 e fa anche delle cose buone dal punto di vista tecnico, uno dei primi attaccanti Italiani, non mi stupirei se quest'anno fa 12 goal e il prossimo anno 20.

Palladino ha fatto quello che Italiano non ha fatto, ha scelto il 9. Ha chiesto lui e lo ha fatto giocare e Kean ha risposto con la continuità nelle partite, quindi complimenti a Kean, a Palladino e alla Fiorentina che non si può dire che non è una società che rischia: Kean, riabilitare Gosens, lanciare Colpani, Adli.

Adli io insisto è un calciatore di calcio, ad uno con quel piede devi dare fiducia perché se ci sta il piede può succedere qualcosa ma se non ci sta ci può essere pure Rambo ma è difficile.

La Fiorentina ha una rosa forte, il giorno che si fa male Gudmundsson Palladino tira dentro Beltran che è un altro giocatore di calcio, se Ranieri salta due partite c'è Pongracic, questa è una rosa che ha la possibilità di divertirsi

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