Notizie Zangrillo Fiorentina

Il Genoa ha negato l'abbonamento all'ex presidente Zangrillo e al figlio. Lui fa un esposto in Procura
01 agosto 2025 10:19
Ancora caos in casa Genoa, Zangrillo assente alla presentazione di Balotelli: "Nessuno mi ha avvisato"
29 ottobre 2024 19:42
Zangrillo: "Gudmundsson ragazzo splendido. È stato vittima di personaggi negativi, credo che un giorno tornerà a Genoa"
04 settembre 2024 10:41
Zangrillo: "Gudmundsson deve sognare e può farlo anche al Genoa. Può restare in Liguria"
19 luglio 2024 16:05
Di Marzio sicuro: "Gilardino resta al Genoa, accordo per un rinnovo biennale fino al 2026."
03 maggio 2024 23:25
Zangrillo fa chiarezza sul futuro di Gilardino: "Voglio continuare con lui ma lo lascio libero di agire"
30 aprile 2024 17:46
Pres. Genoa: "Gilardino un grande professionista. Troppe menzogne su di lui, chiacchiericci inutili"
11 aprile 2024 15:30
Zangrillo: "Il rigore su Barella? Ayroldi ingannato da piroette e urla laceranti"
05 marzo 2024 22:32
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