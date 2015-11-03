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Notizie Zangrillo Fiorentina

Il Genoa ha negato l'abbonamento all'ex presidente Zangrillo e al figlio. Lui fa un esposto in Procura

01 agosto 2025 10:19

Ancora caos in casa Genoa, Zangrillo assente alla presentazione di Balotelli: "Nessuno mi ha avvisato"

29 ottobre 2024 19:42

Zangrillo: "Gudmundsson ragazzo splendido. È stato vittima di personaggi negativi, credo che un giorno tornerà a Genoa"

04 settembre 2024 10:41

Zangrillo: "Gudmundsson deve sognare e può farlo anche al Genoa. Può restare in Liguria"

19 luglio 2024 16:05

Di Marzio sicuro: "Gilardino resta al Genoa, accordo per un rinnovo biennale fino al 2026."

03 maggio 2024 23:25

Zangrillo fa chiarezza sul futuro di Gilardino: "Voglio continuare con lui ma lo lascio libero di agire"

30 aprile 2024 17:46

Pres. Genoa: "Gilardino un grande professionista. Troppe menzogne su di lui, chiacchiericci inutili"

11 aprile 2024 15:30

Zangrillo: "Il rigore su Barella? Ayroldi ingannato da piroette e urla laceranti"

05 marzo 2024 22:32

Smentita la morte di Raiola, si trova in gravissime condizioni al San Raffaele. Zangrillo: "Indignato"

28 aprile 2022 14:40

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