Di Marzio sicuro: “Gilardino resta al Genoa, accordo per un rinnovo biennale fino al 2026.”

Il Genoa e Alberto Gilardino non sono mai stati così vicini a stringersi la mano e proseguire insieme la loro avventura. Il club e l’attuale allenatore rossoblù stanno dialogando ormai da tempo in merito al prolungamento del contratto e proprio in queste ore i contatti si sono intensificati maggiormente, con la trattativa che sembra ora in dirittura d’arrivo. Mancano da definire ancora gli ultimi dettagli, che dovrebbero essere chiariti nella giornata di domani. Sarà un rinnovo biennale fino al 2026. Già nei scorsi giorni il presidente Zangrillo aveva parlato così del futuro di Gilardino ai microfoni di Dazn. “Il merito di questa bella stagione è totalmente attribuibile a lui e ai ragazzi. Io gli voglio bene e l’ho sempre tutelato. Bisognerà sentire anche il suo parere, sarebbe difficile e doloroso perderlo. Credo ci siano tutte le condizioni per costruire e programmare insieme a lui”. Con la salvezza già in tasca, il Genoa si prepara a vivere queste ultime giornate di campionato restanti senza particolari patemi di classifica. La formazione rossoblù attualmente occupa infatti la dodicesima posizione in classifica con 42 punti. Risultati che spingono sempre più Gilardino a proseguire la sua avventura al Genoa anche in futuro.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

