De Laurentiis torna su Italiano. Con un anno di ritardo pronto a gestire l’eredità Spalletti

Il portale Sportmediaset scrive che Vincenzo Italiano è un nome concreto per la panchina del Napoli e spiega anche perché: “De Laurentiis ha sempre apprezzato il suo calcio che considera adatto ai giocatori in rosa. L’allenatore della Fiorentina si orienta, come sistema di gioco, su un 4-2-3-1, che diventa facilmente un 4-3-3 e viceversa, a seconda del movimento del trequartista centrale, pronto a scalare nella posizione di mezzala. La sua fase offensiva è chiara e spettacolare, le perplessità nascono dall’interpretazione dei momenti in cui la palla non è tra i piedi dei suoi giocatori: tante reti subite e poca organizzazione della linea difensiva. Nonostante questo, la bellezza del suo gioco, e i risultati della viola soprattutto nelle coppe, rilanciano il suo nome dalle parti di Castel Volturno”. Lo riporta tuttonapoli.net

Tudor: “Atalanta-Fiorentina a fine campionato? ingiusto e irregolare, il calcio italiano non è cambiato”