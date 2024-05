Tudor: “Atalanta-Fiorentina a fine campionato? ingiusto e irregolare, il calcio italiano non è cambiato”

Igor Tudor, tecnico della Lazio, alimenta il dibattito sull’organizzazione delle partite di calcio in Italia. Nella conferenza stampa precedente alla 35esima sfida di campionato tra Lazio e Monza, Tudor ha espresso il suo disappunto per la decisione di rinviare la partita Atalanta-Fiorentina al termine del campionato. Il tecnico ha sollevato la questione dell’irregolarità nell’organizzazione del recupero delle partite e ha enfatizzato come questa pratica non sia né equa né corretta. Ha dichiarato: “C’è una logica che questa cosa di giocare quando hanno finito tutti non è giusto e non è regolare. Nel calcio italiano si deve migliorare tanto su queste cose qua. Capisco che ci sono i calendari, ma dall’altro punto bisogna migliorare questa regolarità di queste partite, di questi modi di organizzare”.

Lo riporta laziochannel.it

L’Aston Villa molla Zaniolo, ritorno in Turchia scontato, occasione per la Fiorentina?