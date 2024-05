L’Aston Villa molla Zaniolo, ritorno in Turchia scontato, occasione per la Fiorentina?

L’Aston Villa non ha intenzione riscattare Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. Il club di Birmingham, nella scorsa estate, ha acquistato l’ex Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Le prestazioni del trequartista però non hanno convinto Monchi, tanto che probabilmente il giocatore ritornerà in Turchia a luglio, con la speranza poi di essere ceduto, magari in Serie A.

Nel contempo l’Aston Villa ha chiesto informazioni alla Juventus per Matias Soulé. L’argentino ha fatto una grande stagione con la maglia del Frosinone, ma ha rifiutato le proposte arrivate dall’Arabia a gennaio. L’intenzione è quella di giocare in una società di altissimo livello, con la Premier che è una lega ovviamente gradita. La valutazione è intorno ai 30 milioni di euro: i bianconeri faranno cassa con la sua cessione e non con quella di Yildiz, per cui c’è un prolungamento in cantiere.

Lo riporta tuttomercatoweb

