Dalla Spagna: Vlahovic dice addio alla Juve, ha raggiunto un accordo verbale con il Barça!

Stando a quanto riportato da Enric Canyellas giornalista ed opinionista spagnolo su X, il Barcellona avrebbe già raggiunto un accordo verbale con Dusan Vlahovic per l’arrivo in blaugrana la prossima estate nel caso in cui Lewandowski andasse via. Il club vorrebbe fare un’operazione economicamente alla pari tra serbo e polacco, ma non è neanche da escludere che l’arrivo del serbo sia rimandato al 2025. Xavi è un estimatore di Vlahovic e da due anni il Barcellona starebbe sulle sue tracce. Quest’estate, in caso di addio di Lewandowski, potrebbe esserci l’assalto con la Juventus che dovrebbe quindi decidere se accettare l’eventuale offerta o alzare il muro e tenersi il calciatore.

Lo riporta calciomercato.it

🇷🇸Dusan Vlahovic🇷🇸 🚨El Barça tiene un acuerdo verbal con el serbio, para asegurarse una posible incorporación este mismo verano, en caso que salga Robert Lewandowski.

Al club le interesa económicamente para volver a la regla 1-1, pero tampoco se descarta la operación para… https://t.co/Cw7RHMUGdb — Enric Canyellas (@ThierryEnric14) May 2, 2024

