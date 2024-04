Zangrillo fa chiarezza sul futuro di Gilardino: “Voglio continuare con lui ma lo lascio libero di agire”

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, è intervenuto in esclusiva a Radio Sportiva e si è soffermato anche sul futuro di Alberto Gilardino, nome che nei giorni scorsi è stato accostato alla panchina della Fiorentina per il post Vincenzo Italiano.

SU GILARDINO – “Un uomo di altri tempi nel calcio, tra noi c’è un rapporto di grande stima, credo molto in lui e l’ho sempre appoggiato e tutelato. Avevamo parlato durante la settimana, ci eravamo confidati che quella con il Cagliari era una partita importante per consolidare e dare un senso al lavoro svolto durante la stagione. Futuro? È in atto un discorso fluido e molto propositivo tra Alberto, il suo procuratore e il ds Ottolini, tutto alla luce del sole. C’è chi vuole arrivare prima allo scoop mettendo in difficoltà una parta o l’altra, ma io ribadisco che mi fido di Gilardino e vorrei continuare con lui, dopodiché però non sono il presidente padrone e lascio liberi i tecnici di agire “.

