Sky Sport, Il Napoli segue Conte ma quotazioni di Pioli in rialzo. Italiano rimane tra i nomi

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, è intervenuto a Canale 8 parlando del nuovo allenatore del Napoli: “Borsino? Non sono in grado di farlo. I nomi sono Gasperini, Italiano, Pioli e Conte in ordine sparso. Sicuramente il sentiment popolare porta a Conte, un profilo che Napoli sta seguendo. Ma da quello che ci risulta le quotazioni di Pioli sono alte perché è un vincente ed è italiano. Con Pioli c’è un’affinità e da un punto di vista diplomatico con la proprietà si lascerebbe preferire rispetto a Conte”. Lo riporta TuttoNapoli.net

LE PAROLE DI ALBERTO POLVEROSI