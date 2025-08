Il Genoa ha negato l’abbonamento all’ex presidente Zangrillo e al figlio. Lui fa un esposto in Procura

Alberto Zangrillo, ex presidente del Genoa e primario al San Raffaele di Milano, si è recato nella giornata di ieri alla biglietteria per sottoscrivere l’abbonamento annuale alle partite dei rossoblù al Ferraris. La stessa richiesta è stata fatta per il figlio, ma entrambe sono state respinte. Secondo gazzetta.it, la motivazione sarebbe che “sono persone non gradite”.

Inutile dire che l’ex numero uno del Grifone non l’ha presa bene e si è recato in Procura per presentare un esposto: “Mi sono sentito umiliato, ho provato vergogna per il mio povero Genoa – spiega al Corriere della Sera -. Il signor Marco Trucco mi ha invitato a seguirlo in un locale antistante l’ingresso dello store e, una volta da soli, mi dice: ‘Mi è stato comunicato dal club che lei è persona non gradita’. Ai giornalisti che mi hanno chiamato ho detto: ‘Ma da chi l’avete saputo?’. La risposta è stata sorprendente. ‘Dal capo ufficio stampa del Genoa’. Difficile aggiungere altro, decido di presentare denuncia. Perché non sono gradito? Va chiesto al proprietario del Genoa, Dan Sucu. Sono costretto a restare senza abbonamento, evidentemente. Chissà che un giorno non compri io il Genoa…”.

Zangrillo starebbe agendo come testimone per la società americana A-Cap, creditrice dei precedenti proprietari, i 777 Partners, che negli ultimi mesi, come ricostruisce l’ANSA, ha contestato con alcuni ricorsi, tutti bocciati, l’aumento di capitale sottoscritto a dicembre ds Dan Sucu, diventato azionista di maggioranza. Lo riporta TMW.