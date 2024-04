Pres. Genoa: “Gilardino un grande professionista. Troppe menzogne su di lui, chiacchiericci inutili”

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha voluto rispondere alle voci di mercato di Gilardino. Tutto questo nella presentazione del ritiro estivo rossoblù. Le sue parole: “Ho letto tante, troppe menzogne sul rinnovo di Gilardino, un chiacchiericcio inutile e irrispettoso nei suoi confronti e io lo difenderò sempre su questi discorsi. Su appannaggi e anno di contratto io non so niente. Posso solo dire, che da una parte c’è una società che lavora per migliorare il club e dall’altra un uomo, un grande professionista come Gilardino, che ha fatto cose straordinarie, dando senso anche ai punti interrogativi”.

