Zangrillo: "Gudmundsson ragazzo splendido. È stato vittima di personaggi negativi, credo che un giorno tornerà a Genoa"

A TeleNord, ha parlato il presidente del Genoa Zangrillo, tra i temi toccati anche quello della cessione dell'islandese alla Fiorentina

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, intervenendo su TeleNord, ha discusso delle operazioni di mercato effettuate dal club rossoblù, tra cui la cessione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina: "Ci siamo liberati di una serie di figure che appesantivano il costo aziendale, giocatori a cui ero affezionato ma che non facevano parte della rosa ideale di mister Gilardino”.

A Genova sono sorte numerose polemiche a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall'Amministratore Delegato, Andres Blazquez, durante i giorni intensi del mercato, in particolare riguardo a Retegui e Gudmundsson: "Sono convinto della buona fede di allora del nostro CEO, secondo me c'è stato un errore di comunicazione. In quel momento la prospettiva di mantenere Gudmundsson e Retegui era ancora reale. L'evoluzione successiva è figlia di questa necessità di un controllo maniacanale che poco si sposa con le azioni razionali di chi fa il mercato. Ad un certo punto, abbiamo avuto un imperativo categorico a vendere"

Sul trequartista viola: "Gudmundsson è un ragazzo splendido, pulito, genuino. Sicuramente non gli ha fatto bene essere accusato di essere colui che voleva andare via. Era vittima di dinamiche e personaggi negativi come i procuratori, che hanno a cuore solo i propri interessi. Abbraccio l'idea che un giorno possa tornare".

CdS: "Gudmundsson vola in Islanda per il processo"

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-gudmundsson-vola-in-islanda-per-il-processo-e-sereno-ma-sara-out-con-latalanta/266986/