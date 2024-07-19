Zangrillo: "Gudmundsson deve sognare e può farlo anche al Genoa. Può restare in Liguria"

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, ha parlato di Gudmundsson all'uscita dell'assemblea di Lega Serie A

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato della situazione Gudmundsson all'uscita dell'assemblea di Lega Serie A. Nei giorni scorsi si è parlato di una richiesta di informazioni da parte della Fiorentina per il talento islandese, accostato anche all'Inter. Queste le parole del presidente del Grifone:

"Se ho avuto modo di parlarne con Marotta? No, i miei rapporti con il dottor Marotta sono straordinari. Lui è un professionista che ne sa di calcio molto più di me. Io ho detto che Albert deve sognare, ma può continuare a farlo anche al Genoa, è quello che auspico. Non c'è alcun tipo di problema, al di là di quello che sarà il mercato, che non è deciso da me, come ho già avuto modo di dirvi. L'impressione è che, come ha detto Gilardino, Albert possa restare in Liguria. Il prezzo? No, le cifre non le dico".

LA GAZZETTA SCRIVE: “IL COMO CERCA IL COLPO A PARAMETRO ZERO ED È IN POLE PER JACK BONAVENTURA”

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