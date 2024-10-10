Caos Genoa, Dopo Retegui e Gudmundsson può partire anche Frendrup. Società in vendita

I vertici del Genoa sono in piena crisi. La holding statunitense 777 Partners che nel giro di tre anni ha messo in piedi una enorme multiproprietà acquistando società in giro per il mondo in queste se...

I vertici del Genoa sono in piena crisi. La holding statunitense 777 Partners che nel giro di tre anni ha messo in piedi una enorme multiproprietà acquistando società in giro per il mondo in queste settimane sta facendo rapidamente un passo indietro mettendo in crisi tutti i club che ne fanno parte. Tra questi anche il Genoa che in estate ha venduto due dei suoi pezzi migliori - Gudmundsson alla Fiorentina, Retegui all'Atalanta - con risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Il prossimo a poter partire può essere Morten Frendrup con il centrocampista già corteggiato in estate dai club di Premier League e negli ultimi giorni si è registrato anche l'interesse del Milan.

Il fondo A-Cap, principale finanziatore di 777 con oltre due miliardi di dollari immessi nel fondo, ha preso in carica i club calcistici e ha affidato a Banca Moelis il compito di valutarne l'eventuale vendita di ogni club. Nel mese di maggio lo stesso A-Cap - scrive 'Il Secolo XIX' - avrebbe preso in prestito 40 milioni di dollari da GD Luma del comproprietario del Chelsea Todd Boehly a un passo di interesse altissimo: il 46%. Ma è smentito il coinvolgimento del patron dei blues nell'acquisizione del Genoa, nonostante gli ottimi rapporti che intercorrono tra Boehly e Blazquez. Lo scrive TMW.

L'OPIONIONE DI ENZO BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-biraghi-deve-essere-capitano-della-fiorentina-anche-se-non-gioca-darei-la-fascia-a-de-gea/271898/