Bucchioni: "Biraghi deve essere capitano della Fiorentina anche se non gioca. Darei la fascia a De Gea"

Se penso ad un personaggio che è carismatico ed il mio campione di riferimento è proprio De Gea, con il biglietto da visita con cui si è presentato

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"A me fa paura un clima particolare intorno alla squadra. Ci sono situazioni che vanno gestite; con qualcuno che dice che dopo il Milan siamo da Champions e altri che 10 giorni fa che dicevano che siamo da retrocessione. Che percorso lungo deve ancora fare questa squadra per centrare gli obiettivi prefissati? Una partita con il Milan non può bastare, la Fiorentina sarà al 60%. Tutti devono crescere, abbiamo trovato un De Gea straordinario...Una cosa è certa la Fiorentina è un'ottima squadra, con quelli che avevano conquistato 3 finali che sono stati messi fuori e questo vuol dire tanto, fa capire che questa squadra ha potenzialità. Devi portare tutta la squadra ad un livello che non ha.

La fascia di capitano che gira fra più calciatori? Per me la fascia ha un sapore particolare. Lo spogliatoio è sovrano e se hanno deciso così va bene. Biraghi troverà meno spazio ma deve rimanere il capitano di questo gruppo anche quando non gioca, quando lui non gioca io la fascia la darei a De Gea.

I prossimi impegni? Ora mi concentrerei sul gioco ed i movimenti. Abbiamo visto compattezza e carattere, Palladino è stato bravo a non fare giocare il Milan. Non sempre però puoi giocare in questo modo perchè dovrai essere tu ad avere il pallino del gioco in mano. Mi immagino nella Fiorentina finita che avrà la capacità di tornare anche a giocare a 3 perchè questo è il calcio di oggi in cui si può anche cambiare in corsa e Palladino l'ha già dimostrato contro la Lazio."

CASSANO PARLA DELLA SUA ESPERIENZA IN NAZIONALE CON PRANDELLI

https://www.labaroviola.com/cassano-elogia-prandelli-geniale-tatticamente-era-fenomenale-grazie-a-lui-siamo-arrivati-in-finale/271890/