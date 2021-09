Preziosi ha venduto il Genoa, grifone comprato da 777 Partners, un fondo americano

Come riporta Gazzetta.it, dopo oltre diciotto anni, il Genoa cambia padrone. Da fonte sicura, si è appreso che il presidente Enrico Preziosi ha firmato stamane la cessione dell’intero pacchetto azionario del club rossoblù al fondo statunitense 777 Partners, che a livello calcistico nel calcio europeo detiene già una quota del 6% del Siviglia. Preziosi aveva rilevato il Grifone nell’estate 2003, salvandolo dal fallimento, coprendo con risorse proprie un disavanzo all’epoca di 27 milioni di euro ed evitando così il tracollo finanziario della società.

Nelle prossime ore, forse già nella giornata di domani, ci sarà l’annuncio ufficiale della vendita e la presentazione della nuova proprietà. Il presidente Preziosi non manterrà alcuna quota societaria del Genoa, ma soltanto un incarico istituzionale, presumibilmente per il prossimo triennio, a cominciare dai rapporti fra la società rossoblù e la Lega Calcio. Si chiude così un ciclo lunghissimo di gestione societaria: nessun presidente della storia genoana aveva infatti gestito il club per quasi un ventennio. Da domani comincia un’altra storia.

Con sede a Miami, 777 Partners ha inizialmente applicato la sua esperienza nella sottoscrizione e nel finanziamento di attività complesse, per poi diversificarsi in un ampio spettro di imprese di servizi finanziari, originatori di asset e fornitori di tecnologia e servizi finanziari.

Negli ultimi anni, come scrive Calcio e Finanza, l’azienda ha ampliato ulteriormente il suo proprio mandato, arrivando ad investire in diversi settori, compresi assicurazione, aviazione e intrattenimento. 777 Partners presenta un portafogli di 49 aziende, tra cui spiccano diversi nomi legati direttamente all’ambito sportivo, come i media 1190 Sports e Fanatiz, la società di promozione del calcio femminile Ata Football o il principale club cestistico della capitale del Regno Unito, i London Lions.

