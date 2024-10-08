Crisi Genoa: 777 partners costretti a vendere yacht e aerei, anche il club in vendita ma senza acquirenti

I vertici del Genoa sono in piena crisi. La holding statunitense 777 Partners che nel giro di tre anni ha messo in piedi una enorme multiproprietà acquistando società in giro per il mondo in queste se...

I vertici del Genoa sono in piena crisi. La holding statunitense 777 Partners che nel giro di tre anni ha messo in piedi una enorme multiproprietà acquistando società in giro per il mondo in queste settimane sta facendo rapidamente un passo indietro mettendo in crisi tutti i club che ne fanno parte. Tra questi anche il Genoa che in estate ha venduto due dei suoi pezzi migliori - Gudmundsson alla Fiorentina, Retegui all'Atalanta - con risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Il fondo A-Cap, principale finanziatore di 777 con oltre due miliardi di dollari immessi nel fondo, ha preso in carica i club calcistici e ha affidato a Banca Moelis il compito di valutarne l'eventuale vendita di ogni club.

Nel mese di maggio lo stesso A-Cap - scrive 'Il Secolo XIX' - avrebbe preso in prestito 40 milioni di dollari da GD Luma del comproprietario del Chelsea Todd Boehly a un passo di interesse altissimo: il 46%. Ma è smentito il coinvolgimento del patron dei blues nell'acquisizione del Genoa, nonostante gli ottimi rapporti che intercorrono tra Boehly e Blazquez. Situazione diversa per altri due club della galassia 777: Red Star, club di Parigi che milita in Ligue 2, è vicino alla cessione a Steve Pagliuca, co-presidente dell'Atalanta e azionista di maggioranza del club bergamasco. Ha avviato le trattative per la cessione pure lo Standard Liegi, anche se i problemi di bilancio della società belga stanno frenando le trattative per il passaggio di consegne. Nella stessa situazione del Genoa in questo momento c'è l'Hertha Berlino: la società tedesca cerca acquirenti, ma per ora non se ne vedono all'orizzonte.

Ma le prospettive, sottolinea il quotidiano 'Il Secolo XIX', sono anche peggiori. "Spors è il Group Sporting Director del gruppo, ma in questo momento il gruppo non esiste più. Spors non so cosa farà, in questo momento non c'è un gruppo dove fare il direttore", ha dichiarato Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa.

La crisi della holding di Miami è irreversibile e il rischio di un fallimento si fa sempre più concreto. Ieri il portale norvegese Josimar ha svelato lo sfratto della 777 Partners dagli uffici di Miami, Newport e Londra, ma anche la messa in vendita dello yacht e dell'aereo di Josh Wander per una valutazione complessiva di poco inferiore ai 22 milioni di dollari. Il fondo A-Cap, principale finanziatore di 777 con oltre due miliardi di dollari immessi nel fondo, ha preso in carica i club calcistici e ha affidato a Banca Moelis il compito di valutarne l'eventuale vendita di ogni club. Lo scrive Tuttomercatoweb

LE PAROLE DI ADANI

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