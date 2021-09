Ribery vicino alla Salernitana, a Salerno sognano già ad occhi aperti. Sarà esodo a Torino

Dalla depressione calcistica post chiusura del mercato ad una città che sogna ad occhi aperti l’arrivo di Ribery. Come scrive TMW, sembra tutto fatto, la Salernitana ha già firmato il contratto e aspetta soltanto che il giocatore raggiunga la sede per mettere la firma e regalarsi un finale di carriera da protagonista in una piazza affamata di calcio e che non vede l’ora di acclamarlo sotto la Sud. Da limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus ma, salvo colpi di scena, l’ex Fiorentina sarà a disposizione di Castori al massimo entro la gara interna con l’Atalanta in programma il prossimo 19 settembre allo stadio Arechi.

