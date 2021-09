La Fiorentina voleva Gabriel Menino, nuova stella brasiliana, ma prezzo troppo alto, 10 milioni

Secondo quanto riportato dalla testata brasiliana Oul, la Fiorentina durante lo scorso mercato aveva provato a portare a Firenze Gabriel Menino, la nuova stella brasiliana, già titolare con la nazionale verdeoro. Gabriel Menino , classe 2000, è molto considerato anche per la sua duttilità tattica, infatti può giocare sia terzino destro che come mediano. La Fiorentina, come dunque raccontano i media brasiliani, aveva provato a prenderlo, ma la trattativa, portata avanti direttamente da Nicolas Burdisso, si è fermata davanti alla richiesta di 10 milioni di euro da parte del club del Palmeiras.

