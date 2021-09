Simeone: “Alla Fiorentina ho dato tutto. Ribery l’ho visto a Firenze, giocatore di altro livello”

L’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, venduto al Cagliari dai viola per 18 milioni di euro, ha parlato il primo giorno da giocatore del Verona alla sua presentazione, queste le sue parole registrate da TMW

Si parlava da tanto di questo trasferimento…

“C’è sempre il momento giusto: ho fatto la scelta giusta, mi identifico molto con la squadra, con i suoi valori, con la voglia di lavorare e andare su ogni pallone”.

Sentivi il bisogno di cambiare?

“Cerco sempre di migliorarmi, sono fatto così. Sentivo che un cambio fosse la cosa giusta, quando ho sentito la chiamata del direttore ho capito cosa intendeva, era quello che volevo io. Mi è sempre piaciuta la squadra”.

In base a come gioca Di Francesco, ti troveresti meglio come punta unica o con un uomo vicino?

“Nel campo bisogna capire cos’è meglio per la squadra. La cosa più importante è riuscire a trovare un buon equilibrio: posso adattarmi in entrambi i casi. Sarà l’allenatore a trovare la miglior formula”.

A Firenze hai incrociato Ribery? Ti è rimasto il numero, magari?

“Sì, ma per poco. Per quel poco che ho visto mi è sembrato un giocatore di un altro livello”.

Cosa ti ha detto il presidente?

“Mi ha dato il benvenuto, era contento del mio arrivo. Gli ho detto che la squadra corre tanto e mi piace molto questa cosa”.

L’ultima stagione è stata complicata.

“La voglia di dimostrare c’è sempre: a Cagliari, qui, dove sono stato in passato, ho sempre cercato di dare il massimo. Da quando ho finito le vacanze ho pensato di dovermi mettere a disposizione, ovunque andassi. Mi sono preparato bene fisicamente, e ora voglio dimostrare di esserci”.

Che Di Francesco hai ritrovato?

“Una persona serena, contenta del mio arrivo e della squadra che ha. Mi ha detto che mi sarei trovato molto bene, per me può essere una grande opportunità. Concordo con lui, penso che sia così: è una squadra che corre, che attacca. L’ho trovato entusiasta”.

L’obiettivo è la salvezza. Cosa significa per te?

“Questo è l’obiettivo che mi hanno trasmesso. Sarà un anno molto importante. In ogni partita bisogna lottare su ogni palla, questo fa la differenza”.

Cosa rappresenta per te Verona?

“È una possibilità per continuare a crescere. Quello che succederà non lo so, sono molto contento qua. Il mio obiettivo è crescere, mi è stata data una grandissima opportunità e sono contento di averla”.

Cosa non ha funzionato a Cagliari? A quanti gol vorresti arrivare?

“Nei momenti difficili non è facile uscirne. A Cagliari abbiamo vissuto un anno difficile, con Di Francesco ma anche con Semplici. Nelle difficoltà siamo riusciti a lottare, per uscirne. Non mi prefiggo un obiettivo in termini di gol, voglio semplicemente dare tutto”.

Che trattativa è stata?

“C’erano anche altre opportunità, oltre a questa. Ma quando il direttore mi ha chiamato ho capito che mi volevano fortemente. Apprezzo molto la chiamata di D’Amico, sapere che c’era Di Francesco, che mi sono sempre identificato in questa squadra, ha aiutato molto. Poi il mercato è strano, lo sapete: sono sempre stato chiaro con il direttore, gli ho sempre detto che volevo venire qua”.

