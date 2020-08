“Il Genoa è in vendita da tre anni – ha detto il presidente Enrico Preziosi a La Gazzetta dello Sport – ma nonostante ci sia sempre qualche persona interessata non ho mai visto soldi veri. Una trattativa ideale? Quella che Commisso ha concluso acquistando la Fiorentina, non vedo l’ora che si presenti un acquirente affidabile. Voglio che venga riconosciuto il giusto valore della società. Commisso in tre mesi di trattativa silenziosa ha comprato i viola”.