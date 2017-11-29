Preziosi: "Rossi grande campione e bravo ragazzo. Lo seguivo da almeno due anni, merita una chance"

Prima di salire in auto e lasciare gli uffici della Lega Serie A a Milano, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato di Giuseppe Rossi, sbarcato stamani in Italia pronto per una nuova avventu...

Prima di salire in auto e lasciare gli uffici della Lega Serie A a Milano, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato di Giuseppe Rossi, sbarcato stamani in Italia pronto per una nuova avventura in Italia con la maglia del Grifone: “È un giocatore che merita ancora una chance di giocare: è un grande campione, un grande ragazzo e spero per lui, e per noi, che possa fare bene. Lo seguivo da tempo, almeno un paio d’anni”.