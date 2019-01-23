Gazzetta, Preziosi insiste con la Juventus, vuole avere Pjaca a gennaio. Paratici...

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha messo lo juventino Pjaca nel mirino e ieri sera al Bulgari ha spinto forte con Paratici della Juventus pe...

A cura di Redazione Labaroviola 23 gennaio 2019 12:03

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