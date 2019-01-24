Labaro Viola

Il presidente del Genoa Preziosi incontra il procuratore di Pjaca, vuole convincerlo

Incontro in corso fra il Genoa, nella persona del presidente Enrico Preziosi, e l'agente di Marko Pjaca, Marko Naletilic. Il Grifone, dopo aver chiuso per Sanabria, vuol convincere l'attacccante croat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2019 18:26
Il presidente del Genoa Preziosi incontra il procuratore di Pjaca, vuole convincerlo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Genoa
Pjaca
Preziosi
Condividi

Incontro in corso fra il Genoa, nella persona del presidente Enrico Preziosi, e l'agente di Marko Pjaca, Marko Naletilic. Il Grifone, dopo aver chiuso per Sanabria, vuol convincere l'attacccante croato ad interrompere il prestito alla Fiorentina (dalla Juventus) per trasferirsi in Liguria.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok