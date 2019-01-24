Il presidente del Genoa Preziosi incontra il procuratore di Pjaca, vuole convincerlo
Incontro in corso fra il Genoa, nella persona del presidente Enrico Preziosi, e l'agente di Marko Pjaca, Marko Naletilic. Il Grifone, dopo aver chiuso per Sanabria, vuol convincere l'attacccante croat...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2019 18:26
Incontro in corso fra il Genoa, nella persona del presidente Enrico Preziosi, e l'agente di Marko Pjaca, Marko Naletilic. Il Grifone, dopo aver chiuso per Sanabria, vuol convincere l'attacccante croato ad interrompere il prestito alla Fiorentina (dalla Juventus) per trasferirsi in Liguria.
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