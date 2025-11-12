Preziosi: "Gasperini unico rimpianto. Esonerare un allenatore è sempre una sofferenza. Mi aiutavano i Direttori Sportivi"

Io li facevo esonerare dai miei Direttori Sportivi. Sono rimasto amico sia con Juric che con Gasperini, quest'ultimo mi pentii di esonerarlo

Siamo solamente all'undicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26, ma già 4 panchine sono saltate. La prima squadra a cambiare in corsa è stata la Juventus, con l'esonero di Tudor, per ingaggiare Luciano Spalletti, successivamente la Fiorentina con Stefano Pioli per assumere Paolo Vanoli e infine Genoa e Atalanta rispettivamente con De Rossi e l'ex viola Palladino. Chi di cambi allenatori se ne intende è l'ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, intervistato da La Repubblica, commentando questa tendenza del campionato: "Mandare via un tecnico è sempre una sofferenza, soprattutto se l'anno prima ti ha salvato come Vieira".

Poi continua svelando un retroscena: "Io li facevo esonerare dai miei Direttori Sportivi. Sono rimasto amico sia con Juric che con Gasperini, quest'ultimo mi pentii di esonerarlo. Ne parlammo a casa sua, di fronte ad una bottiglia di vino".