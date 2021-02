Serie A su Dazn o su Sky? Volano schiaffi in Lega Calcio tra Preziosi e l’avvocato dell’Udinese

Nervi tesi durante l’assemblea della Lega Serie A. Secondo quanto si apprende, infatti, è andato in scena un duro confronto faccia a faccia tra Enrico Preziosi, presidente del Genoa, e Stefano Campoccia, avvocato e vicepresidente dell’Udinese.

Un diverbio scaturito da una discussione relativa al tema delle offerte dei fondi di private equity per la Media Company della Lega Serie A. Secondo quanto risulta a Calcio e Finanza, che sta seguendo i lavori, il patron del Grifone avrebbe chiesto spiegazioni a Campoccia (membro della commissione negoziale) sulla questione fondi e gli animi si sarebbero subito scaldati, tanto che i due sono arrivati alle mani. Il tema fondi-Serie A tuttavia non era all’ordine del giorno, visto che nel corso della riunione si parla delle proposte di Sky e Dazn per i diritti televisivi del triennio 2021-2024, per i quali la piattaforma di sport in streaming è attualmente in vantaggio, forte di un’offerta importante. Lo riporta Calcio e Finanza.

“CACCIATO DALLA FIORENTINA. 4-2? CHIAMATECI PROVINCIALI MA ABBIAMO GODUTO QUEL GIORNO”