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Criscito: "Vicino al trasferimento a Firenze ma per amore del Genoa rifiutai la Fiorentina"

Mimmo Criscito a margine del Pepito Day è tornato sulla trattativa di mercato del gennaio 2020 che avrebbe potuto vestirlo di viola

A cura di Andrea Gemignani
22 marzo 2025 22:44
Criscito: "Vicino al trasferimento a Firenze ma per amore del Genoa rifiutai la Fiorentina" -
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Domenico Criscito in campo a Firenze per il Pepito Day è stato intervistato all'uscita dal campo:

"Fiorentina? è vero, sono stato molto vicino al trasferimento a Firenze ma tutti sanno quanto sono legato al Genoa quindi per amore del club rossoblù appunto ho detto no alla Fiorentina. C'è connessione di tifo tra viola e rossoblu? Vivono per il calcio entrambe sono due tifoserie splendide, tra le migliori in assoluto. Con Pepito ho fatto tutta la trafila dalle giovanili alla Nazionale maggiore, è sempre stato un talento, peccato per gli infortuni perché un talento così è sempre bello vederlo in campo".

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