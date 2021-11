Scanzi celebra Rossi: “Alla Fiorentina ha fatto brillare gli occhi, ora manda al diavolo la sfortuna”

Questo quello che scrive il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi su Giuseppe Rossi e il ritorno al gol in serie B con la maglia della Spal

“La sfortuna che ha avuto questo ragazzo, nel calcio ad alti livelli, l’hanno davvero avuta in pochi. Talento purissimo, estroso e divertente, fantasista e assistman ma pure fine realizzatore. Uno spettacolo della natura! E un bravissimo ragazzo. Alla Fiorentina in particolare, ma non solo lì, ha fatto vedere cose a tratti inaudite. E quella sua vittoria contro la Juve, a Firenze, la ricorderanno in eterno.

In un mondo giusto, Pepito Rossi avrebbe giocato fisso in nazionale per dieci anni almeno. In un mondo bastardo come il nostro, è stato falciato e dilaniato da infortuni gravissimi alle ginocchia.

Oggi, quasi fuori tempo massimo, è tornato al gol in un campionato italiano. Serie B, con la Spal. Alla seconda presenza, è entrato dalla panchina e ha segnato il gol decisivo in trasferta contro il Cosenza. Non è certo abbastanza come risarcimento, ma è stato abbastanza per commuoversi dopo il gol. Lacrime, per una volta, di gioia.

Sei un grande, Pepito. E fanculo la sfortuna!”

