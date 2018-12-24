Giuseppe Rossi vorrebbe tornare a giocare a Firenze. La risposta di Corvino...
Secondo il Corriere Fiorentino in edicola oggi, c’è un giocatore che a Firenze ha lasciato il cuore: Giuseppe Rossi. Ancora senza squadra, sogna di tornare e, tramite il suo agente, si è proposto a Co...
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2018 10:05
Secondo il Corriere Fiorentino in edicola oggi, c’è un giocatore che a Firenze ha lasciato il cuore: Giuseppe Rossi. Ancora senza squadra, sogna di tornare e, tramite il suo agente, si è proposto a Corvino. Fredda (parecchio), la reazione del dg. L’operazione nostalgia insomma, è praticamente impossibile.