Svelata la squad list per il Pepito Day: Batistuta, Toldo, Frey, Gomez, Godin e tanti altri
E' tutto pronto per il Pepito Day in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00 all'Artemio Franchi di Firenze, anche la squad list dei protagonisti che si daranno battaglia nel rettangolo di gioco, s...
A cura di Redazione Labaroviola
21 marzo 2025 19:23
E' tutto pronto per il Pepito Day in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00 all'Artemio Franchi di Firenze, anche la squad list dei protagonisti che si daranno battaglia nel rettangolo di gioco, salutando il calcio giocato di un grandissimo ex giocatore della Fiorentina: Giuseppe Rossi. Questa la lista dei giocatori che parteciperanno all'evento: