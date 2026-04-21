Rossi: “Bosnia? Evitiamo di dare la colpa ai giocatori. Ad oggi non vedo un nuovo Pepito Rossi in Italia”

Rossi ha parlato della Nazionale Italiana e di come avesse voglia di vedere il mondiale in famiglia

A Sport Mediaset è intervenuto Giuseppe Rossi parlando della sua carriera con la Fiorentina e dell’Italia: “Avevo tanti piani per vedere la prima partita dell'Italia ai Mondiali con mia figlia, Mi dispiace tanto. Stiamo vivendo un brutto momento. Dobbiamo cercare di rialzarci. Il compito è quello di trovare la formula giusta per riportare in alto il nostro calcio. Bosnia? Evitiamo di dare la colpa ai giocatori, che hanno dato tutto dal primo all'ultimo. Anche Gattuso è stato fenomenale, quel rosso ha condannato la Nazionale e condizionato la partita. Senza espulsione saremmo andati avanti tranquillamente, purtroppo questi sono gli episodi. No, non vedo quel tipo di giocatore (un nuovo Pepito). Il calcio non è solo fisico e velocità, l'essenza è la tecnica. Manca un calciatore capace di inventarsi qualcosa nel breve, di godere con la palla tra i piedi. Anche perché è il succo di tutto, se salti l'uomo ti apri il campo”.