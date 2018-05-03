Rossi, la prima da ex. Ha ancora residenza a Firenze, e agli amici dice: "Tornerei..."

Il Corriere Fiorentino scrive un focus su Giuseppe Rossi. Per lui sarà la prima da ex in campo, domenica, con il Genoa. Ha ancora la residenza a Firenze e anche sulla sua carta d’identità c'è scritto:...

Il Corriere Fiorentino scrive un focus su Giuseppe Rossi. Per lui sarà la prima da ex in campo, domenica, con il Genoa. Ha ancora la residenza a Firenze e anche sulla sua carta d’identità c'è scritto: "Via Tornabuoni". Legatissimo alla città, e un giorno sogna di poter tornare a vestire la maglia della Fiorentina. Potrebbe giocare titolare, domenica, aspetta di segnare il primo gol con il Genoa, ci tiene molto, lo ha detto anche ai suoi amici di Firenze due settimane fa quando è tornato in città l’ultima volta. (...) Ma se domenica dovesse fare gol esulterebbe? Chi lo conosce bene è sicuro: sì, perché ogni rete messa a segno gli sprigiona una gioia incontenibile: impossibile trattenersi. Certo, contro la Fiorentina potrebbe essere tutto diverso...