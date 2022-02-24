Borja Valero confessa: "Giuseppe Rossi è il più forte giocatore con cui ho giocato nella Fiorentina"

Borja Valero è stato indubbiamente uno dei centrocampisti più forti della storia della Fiorentina, ha parlato della sua esperienza in viola

L'ex giocatore della Fiorentina Borja Valero ha parlato a ViolaFun, nel corso della sua intervista, parole di ricordo sulla sua Fiorentina:

"Giuseppe Rossi è stato il compagno di squadra più forte con cui ho giocato nella Fiorentina. Sono rimasto a vivere a Firenze perchè dopo tanti anni in Italia, con i miei figli che avevano tutti gli amici qui, uguale per me, tutti i miei migliori amici sono fiorentini, dopo lo scorso anno abbiamo capito subito che la nostra vita sarebbe stata a Firenze. Abbiamo venduto la casa a Madrid e l'abbiamo comprato a Firenze. La finale contro il Napoli è stato un rimpianto per come sono successe quelle cose, non si doveva giocare e poi siamo rientrati in campo, anche la semifinale di Europa League contro il Siviglia è stato un rimpianto"

https://www.labaroviola.com/borja-valero-volevo-chiudere-la-carriera-alla-fiorentina-ma-la-societa-aveva-altre-idee-firenze-a-vita/166822/