Pepito: "Ho conosciuto Commisso, è una persona seria. A Chiesa consiglio di giocare divertendosi"

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Giuseppe Rossi: "Commisso abita nel New Jersey a 15 minuti da casa mia. A fine luglio ci siamo conosciuti, sono persone serie ed il mercato lo...

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Giuseppe Rossi: "Commisso abita nel New Jersey a 15 minuti da casa mia. A fine luglio ci siamo conosciuti, sono persone serie ed il mercato lo dimostra. A Chiesa consiglio di divertirsi, il calcio è puro divertimento e di non farsi condizionare dalle voci di mercato".