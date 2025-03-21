Foroni (Mediaset) : "Non sono fiorentino ma ho urlato come Trevisani in Fiorentina-Juve 4-2"

Il volto Mediaset in occasione del Pepito Day ricorda il trasporto emotivo che accompagnò quella rimonta e le polemiche del tifo bianconero

A poche ore dal Pepito Day, uno dei match che più resta impresso nella memoria dei tifosi quando si parla di Giuseppe Rossi è senza dubbio il memorabile Fiorentina-Juventus 4-2. A commentare quel match per Mediaset c'era Marco Foroni, che ha raccontato a Cronache di Spogliatoio il suo ricordo di quella giornata:

"Il primo pensiero che mi viene in mente è il viaggio di ritorno con Trevisani (commentatore di Sky, ndr). Ci confrontavamo sul numero di lamentele dei tifosi della Juve sui social riguardo la mia telecronaca…". Foroni ha spiegato il motivo del suo trasporto emotivo durante la partita: "La realtà è che, dato il momento e il fatto che i tifosi della Fiorentina aspettavano quella vittoria da 15 anni, era inevitabile che il telecronista accompagnasse il ritmo della partita con passione. È stata una rimonta incredibile, io e Riccardo ci siamo probabilmente urlati nelle cuffie l’uno con l’altro. È normale una reazione del genere".