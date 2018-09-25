Clamoroso Giuseppe Rossi, positivo all'antidoping lo scorso maggio. La sostanza assunta...

Un'altra brutta tegola nella sfortunata carriera di Giuseppe Rossi. L'ex attaccante della Nazionale, nella scorsa stagione al Genoa, attualmente senza squadra, è stato trovato positivo al controllo an...

Un'altra brutta tegola nella sfortunata carriera di Giuseppe Rossi. L'ex attaccante della Nazionale, nella scorsa stagione al Genoa, attualmente senza squadra, è stato trovato positivo al controllo antidoping effettuato il 12 maggio 2018, al termine della gara Benevento-Genoa. La sostanza rintracciata è la dorzolamide, un inibitore dell'anidrasi carbonica. È un agente anti-glaucoma, e agisce diminuendo la produzione di umore acqueo. Contenuto solitamente nei colliri. Pepito Rossi, però, nei due interrogatori cui è stato già sottoposto, ha negato di aver mai assunto collirio. La Procura antidoping di Nado Italia ha chiesto un anno di squalifica. Il giocatore non è stato sospeso. Il Processo il 1° ottobre alle 14.00.

Fonte: Gazzetta.it