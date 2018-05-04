Simeone: "Scusa Genoa ma domenica voglio segnare. Molto felice qui"

Al Secolo XIX ha parlato il bomber Giovanni Simeone: "Per la Fiorentina domenica è una partita molto importante, siamo in corsa per un posto in Europa e non molliamo. Se un mio gol ci aiutasse sarebbe...

Al Secolo XIX ha parlato il bomber Giovanni Simeone: "Per la Fiorentina domenica è una partita molto importante, siamo in corsa per un posto in Europa e non molliamo. Se un mio gol ci aiutasse sarebbe importante. Se esulterò? Lo vedrete. A Genova sono cresciuto tanto e non dimenticherò mai l’affetto della città e della società, è stata una bellissima esperienza. Ho avuto un buon rapporto con i tifosi del Grifone e altrettanto con i tifosi viola. I tre gol al Napoli? Mi ha fatto piacere, è stato molto emozionante. Ma io devo pensare già al futuro e alla partita di domenica. Sono felice per questa stagione, che pure è stata difficile; molto difficile e sotto diversi aspetti”.

E su Pepito: “E’ un grandissimo calciatore e sarà un piacere incontrarlo. A Firenze è ancora molto amato. Se non avesse avuto tutte le sfortune che ha avuto, probabilmente sarebbe ancora oggi tra i top player mondiali”