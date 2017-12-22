G. Rossi: "Babbo Natale mi ha già fatto il regalo. Quante reti voglio fare? Mai porsi limiti..."

Il neo attaccante del Genoa Giuseppe "Pepito" Rossi, è intervenuto ai microfoni del Secolo XIX. Queste le sue dichiariazioni: “Babbo Natale il regalo me l’ha già fatto. Sono finalmente tornato in camp...

Il neo attaccante del Genoa Giuseppe "Pepito" Rossi, è intervenuto ai microfoni del Secolo XIX. Queste le sue dichiariazioni: “Babbo Natale il regalo me l’ha già fatto. Sono finalmente tornato in campo ed è stata per me una grande emozione dopo 8 mesi dopo l’ultima partita, un'emozione unica. Avevo una voglia immensa di dimostrare che sto bene. Quante reti voglio realizzare? Mai porsi limiti. Non l’ho mai fatto. La priorità adesso è quella di salvare il Genoa”.