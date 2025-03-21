Rossi non ha dubbi: “La Fiorentina può provare a vincere la Conference. Pronto a volare in Polonia in caso di finale”

Kean? Firenze ancora una volta si conferma la piazza giusta per giocare bene, avere serenità e continuità

Giuseppe Rossi, ex calciatore della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport: “La Fiorentina? Può fare qualcosa di importante e provare a vincere la Conference. Ci sono squadre forti con cui confrontarsi, ma se continuano così si può arrivare in fondo. Ha detto che non si aspettava un Kean tanto determinante, vero? Confermo. Firenze ancora una volta si conferma la piazza giusta per giocare bene, avere serenità e continuità.

Qui un po' rinasci: vale per Kean, valeva per me ed è stato così per tanti. Si vede che si diverte e che sta bene ed è la cosa principale perché è sempre stato un giocatore molto forte. Pronto nel caso di finale di Conference a volare in Polonia? Certo, sarei un tifoso in più. Sarebbe bellissimo perché questa è, e sarà sempre, la mia seconda casa”.