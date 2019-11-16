G. Rossi: "Tornare a Firenze è sempre bello. Qui 3 anni bellissimi. Quando i tifosi mi fermano per strada..."

Giuseppe Rossi sta assistendo all'amichevole tra Fiorentina e Entella, queste le sue parole a Viola Channel:"Saluto tutti i tifosi, so che non si sono dimenticati quel famoso 20 ottobre e ogni volta c...

Giuseppe Rossi sta assistendo all'amichevole tra Fiorentina e Entella, queste le sue parole a Viola Channel:

"Saluto tutti i tifosi, so che non si sono dimenticati quel famoso 20 ottobre e ogni volta che mi incontrano per strada me lo dicono. Dentro di me c'è ancora tanto viola, abbiamo fatto 3 anni bellissimi, ho conosciuto una città bellissima e tifosi straordinari. Sono tornato qui per un weekend, è sempre bello tornare a Firenze. Mi sto allenando con Villareal, mi sento nuovamente un giocatore poi vediamo per il futuro cosa succederà. Ribery non mi sta stupendo, fa la differenza. Presidente Italo americano? Ho conosciuto Joseph oggi, Joe lo conosco già. La cosa più importante è vedere una proprietà seria, porterà la Fiorentina in alto"