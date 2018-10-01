Sky, nessuna sanzione per Rossi dall’antidoping. Emessa nota di biasimo...
Come riportato da Sky Sport per Giuseppe Rossi nessuna squalifica dal TNA (Tribunale Nazionale antidoping) il quale ha creduto alla buona fede dell’ex Fiorentina e Genoa, sanzionandolo solo con una no...
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 15:58
Come riportato da Sky Sport per Giuseppe Rossi nessuna squalifica dal TNA (Tribunale Nazionale antidoping) il quale ha creduto alla buona fede dell’ex Fiorentina e Genoa, sanzionandolo solo con una nota di biasimo.