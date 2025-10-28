Montella: "Pepito Rossi uno spettacolo per gli occhi. Era impressionante, peccato per gli infortuni"

L’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato a “Viva el Futbol” della qualità tecnica di Giuseppe Rossi

L’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato a “Viva el Futbol”, assieme ad Antonio Cassano di Giuseppe Rossi.

Le parole di Cassano: "C'è un giocatore, di cui mi sono innamorato, che Vincenzo ha allenato a Firenze, ovvero Giuseppe Rossi. A Firenze ha vissuto gli anni più belli probabilmente dopo il Villareal, che poi ha avuto mille infortuni. L'ho visto in America qualche mese fa e lo ritengo un Messi meno forte.

Montella aggiunge: "Era uno spettacolo vederlo giocare e vederlo allenare. Aveva una grande precisione nel tiro, era impressionante. Sapeva giocare con la squadra, sapeva far goal, si sacrificava. Purtroppo soffriva, faceva sempre almeno 2 ore di fisioterapia tutti i giorni, ha sofferto tanto"