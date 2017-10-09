Calciomercato.com: Pepito Rossi si è offerto al Torino

Pepito Rossi potrebbe tornare presto a giocare in Serie A.

Belotti infortunato e Sadiq che convince poco e con qualche problemino fisico anche lui: ecco che allora l'ex Fiorentina Pepito Rossi si sarebbe offerto al Torino in emergenza, secondo quanto riferito dal noto sito internet calciomercato.com

Si attendono sviluppi in proposito nei prossimi giorni. Intanto Pepito sta molto meglio e potrebbe tornare a giocare molto presto.