1 Febbraio giorno di campioni: tanti auguri a Gabriel Omar Batistuta e Giuseppe Rossi. Due gioielli indimenticati a Firenze...

1 Febbraio giorno speciale: compleanno di Giuseppe Rossi e Gabriel Omar Batistuta. Due personaggi che a Firenze hanno senz'altro lasciato un segno indelebile nel cuore di noi tifosi viola.Il primo nas...

1 Febbraio giorno speciale: compleanno di Giuseppe Rossi e Gabriel Omar Batistuta. Due personaggi che a Firenze hanno senz'altro lasciato un segno indelebile nel cuore di noi tifosi viola.

Il primo nasce ad Avellaneda nel 1969, il secondo a Teaneck in New Jersey ovviamente U.S.A.

In maglia viola Gabriel ha totalizzato 332 presenze e 207 reti, mentre Giuseppe "solo" 19 reti ma sono bastate per accaparrarsi un pezzo di cuore nei tifosi viola.

Tanti auguri campioni, Firenze non vi dimenticherà mai.

Gabriele Caldieron