De Rossi, 'simpatia' per il viola: "Il Franchi è fantastico e anche la Fiorentina non è male"

L'ex allenatore della Roma presente al Pepito Day per omaggiare Giuseppe Rossi è un vecchio pallino di Pradè

Prima della sfida amichevole in programma al Franchi per il "Pepito Day", l'ex centrocampista della Roma e della Nazionale Daniele De Rossi ha rilasciato queste brevi dichiarazioni in zona mista:

"Quella di oggi è una bella occasione per incontrarci e salutare Pepito. Rossi è stato un giocatore incredibile, nonché un ragazzo squisito e fantastico. Abbiamo fatto una battuta sul fatto che oggi ci sono grandissimi allenatori e grandissimi giocatori, ma l'unico che ci ha giocato e l'ha anche allenato sono io, perché alla SPAL l'ho avuto per poco tempo nella mia rosa. È un piacere essere qui. Il lavoro di Ranieri alla Roma? Fantastico"

Dopo aver parlato in zona mista, De Rossi ha poi ripreso la parola intervistato a bordo campo: "Il Franchi è fantastico. Anche la Fiorentina non è male". Poche parole che però sottolineano la "simpatia" per i viola e il loro stadio da parte di chi è stato ad un passo dalla Fiorentina e di cui si continua a parlare in chiave futura.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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