Mario Gomez non ha dubbi: "Pepito poteva diventare uno dei 5 migliori al mondo. Era incredibile"

Tra i convocati per il Pepito Day c'è anche Mario Gomez, l'ex attaccante e compagno di squadra di Giuseppe Rossi alla Fiorentina. A proposito dell'evento, l'ex numero 33 viola ha parlato ai microfoni...

Tra i convocati per il Pepito Day c'è anche Mario Gomez, l'ex attaccante e compagno di squadra di Giuseppe Rossi alla Fiorentina. A proposito dell'evento, l'ex numero 33 viola ha parlato ai microfoni de L'Ultimo Uomo. Queste le parole del fu bomber tedesco:

"Personalmente non ho mai voluto una partita d'addio, ma capisco perché i giocatori la vogliano. E ho sempre detto che avrei partecipato sicuramente solo a due partite d'addio. Una è quella di Claudio Pizarro, probabilmente il miglior compagno di squadra che abbia mai avuto, e l'altra è quella di Giuseppe Rossi. Giuseppe era semplicemente incredibile. Penso che senza gli infortuni sarebbe potuto diventare uno dei cinque migliori giocatori al mondo."