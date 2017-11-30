Pepito come uno scherzo del destino: contratto particolare col Genoa e esordio al Franchi. Dettagli...
Sulla Gazzetta dello Sport c'è spazio per Giuseppe Rossi e per il suo ritorno in Serie A con la maglia del Genoa. Oggi firmerà un contratto particolare, fino al termine del campionato: se si dimostrer...
Sulla Gazzetta dello Sport c'è spazio per Giuseppe Rossi e per il suo ritorno in Serie A con la maglia del Genoa. Oggi firmerà un contratto particolare, fino al termine del campionato: se si dimostrerà nuovamente integro potrà sfruttare un’opzione per la stagione successiva. I rossoblu intanto stasera giocheranno in Coppa Italia contro il Crotone e Pepito assisterà con particolare interesse alla gara dei suoi nuovi compagni, in attesa di capire quando potrà fare il suo esordio. Per uno scherzo del destino, il giorno buono potrebbe essere il 17 dicembre, quando il Genoa giocherà proprio a Firenze, contro la Fiorentina.