Stasera la Fiorentina oltre alla finale si gioca anche un posto in Supercoppa Italia con Milan, Inter e Juve

Questa sera ore 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena Atalanta-Fiorentina semifinale di ritorno di Coppa Italia, si parte dal punteggio di 1-0 per la Fiorentina grazie al goal di Rolando Mandragora. In palio non c’è soltanto un posto in finale di Coppa Italia a Roma ma c’è anche la possibilità di staccare il pass per la seconda edizione della nuova Supercoppa Italia, che come l’anno scorso vedrà impegnate le due finaliste di coppa Italia e le prime due classificate in Serie A. Si sono già qualificate Inter, che ha vinto lo scudetto, e la Juventus che è la prima finalista di coppa Italia, la terza squadra a partecipare sarà con ogni probabilità il Milan a cui basta tenere dietro il Bologna in campionato mentre l’ultimo posto è in palio stasera e a contenderselo saranno Atalanta e Fiorentina

NICO E BELOTTI RECUPERANO PER L’ATALANTA