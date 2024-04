Belotti e Nico Gonzalez sono recuperati, i dubbi di Italiano sono su Bonaventura e Beltran

Si trascinerà il dubbio relativo ai suoi big almeno fino all’ora di pranzo, Vincenzo Italiano. Sarà allora, a poche ore dalla sfida contro l’Atalanta, che l’allenatore scioglierà le riserve circa la formazione chiamata a conquistare la seconda finale consecutiva di Coppa Italia (con conseguente qualificazione alla Supercoppa). Impresa non facile, specie perché l’1-0 dell’andata non regala certezze e poi perché la forma degli elementi «top» non è quella dei giorni migliori. E con la prospettiva che il match possa protrarsi ai supplementari la gestione delle forze sarà essenziale. Le notizie arrivate dalla rifinitura di ieri al Viola Park hanno portato in dote buoni responsi: i quattro elementi lasciati a riposo domenica – Gonzalez, Beltran, Belotti e Bonaventura – sono disponibili a giocare, pur con minutaggio diverso.

Nico e il Gallo sono certi di una maglia dal 1’ mentre qualche perplessità in più ruota attorno a Jack e al Vikingo, almeno uno dei quali alla fine (l’argentino) dovrebbe stringere i denti e partire titolare. Per il resto della formazione – che anche oggi dovrà fare a meno di Nzola, out per «problemi personali» – sembrano esserci pochi dubbi: Terracciano presidierà i pali mentre in difesa tre i cambi rispetto all’Arechi, con Dodo e Biraghi sulle fasce più Milenkovic e Ranieri al centro. In mediana Mandragora in coppia probabilmente con Arthur (ma tutto dipenderà da Bonaventura) mentre sulla trequarti, alle spalle di Belotti, Gonzalez e Kouame giostreranno ai lati di Beltran, in vantaggio su Barak. Lo scrive La Nazione

