Tuttosport, Fiorentina, Sarri e Spalletti sono i preferiti. Prandelli, D’Aversa, Ballardini e Montella le alternative

A Iachini potrebbe non bastare neppure una vittoria per salvare la panchina e scacciar via i fantasmi di Sarri e Spalletti (Commisso punta su un nome forte anche se ingaggiare adesso uno dei due tecnici toscani appare complicato perchè entrambi ancora legati a Juve e Inter e per i limiti di questa Fiorentina e della sua situazione) e quelli di Prandelli (ma il ruolo di traghettatore mal gli si addice), D’Aversa, Ballardini e Montella ancora sotto contratto con il club viola. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, CORFIO, FIORENTINA, CROLLA DI 16 MILIONI IL VALORE DELLA ROSA A CAUSA DEL BASSO RENDIMENTO DA GENNAIO